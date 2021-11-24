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В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали
В Україні зафіксовано 14 325 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 13 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19! Загалом від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 23 млн щеплень.

За добу 23 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287);

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 286 121 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 госпіталізовано – 4 077 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 летальних випадків – 595;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 одужало – 29 044 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 захворіло – 3 367 461 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 одужало – 2 825 641 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 летальних випадків – 82 913;

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали 12

Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    Ну тут явно не клоуны виноватые, то что мудрий нарід» не очень умный
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    У нас дети и так ходили в школы
  • Serhiy Shramko
    Клоуни у владі це факт, але це не клоуни не йшли вакцинуватись все літо, це не клоуни носили маски на шиї, ходили на масові концерти. Це ж люди які позастрягали на курортах коли відмінили рейси на початку пандемії, просили щоб їх держава забрала, бо вони застряли, після чого як дикуни тікали з Борисполя порушуючи своє зобовязання сиділи 14 днів на карантині. Я ще ні разу не хворів на коронавірус, а є такі що по 2-3 рази хворіють.
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