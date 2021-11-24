В Україні за добу від COVID-19 померли 595 осіб, зафіксовано 14 325 нових випадків зараження, 29 044 особи одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 13 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19! Загалом від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 23 млн щеплень.
За добу 23 листопада в Україні:
зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 287);
286 121 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 077 осіб;
летальних випадків – 595;
одужало – 29 044 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 367 461 особа;
одужало – 2 825 641 особа;
летальних випадків – 82 913;
проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини. Загалом проведено 23 225 814 щеплень.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.