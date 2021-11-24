Ексгенпрокурор Рябошапка про розслідування щодо "вагнерівців": Правоохоронна система фактично покривала винних у зриві спецоперації

У скандалі зі зривом спецоперації щодо "вагнерівців" правоохоронна система фактично прикривала винних.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заявив ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся ситуація вийшла в публічну площину, тому що немає довіри ані до тимчасової слідчої комісії, ані до органів правопорядку. Ані Офіс генерального прокурора, ані Державне бюро розслідувань не користуються довірою населення", - сказав він.

На запитання, чи добре, що ситуація вийшла в публічну площину, ексгенпрокурор відповів: "Це погано, тому що якби ТСК спрацювала належним чином, якби правоохоронні органи розслідували цю справу, якби люди довіряли результатам цієї справи, то очевидно, що не було б такого резонансу. Ті, хто винний, були б покарані, і все суспільство б знало, хто призвів до проблеми, і що спричинило проблему. Але, на жаль, цього не було, правоохоронна система фактично покривала тих, хто міг бути джерелом цього зриву, і причини зриву спецоперації. Тому навіть колишній керівник управління розвідки, військовий, був змушений вийти в публічну площину і пояснити всьому суспільству, що власне відбулося. Іншої можливості дізнатися правду в українців не було".

Як зазначив Рябошапка "всі дійсно побачили, що президент нас обманював більше року".

"Причому це було робити абсолютно нерозумно. Я ще рік тому говорив, що є процесуальні документи, вони є у відкритому доступі, відкритих реєстрах. Кожен може подивитися і переконатися сам, що ця операція була, не потрібно було обманювати українців. А друге - ми бачимо, що ми на порозі нової війни. Уявіть собі, що думають військовослужбовці зараз, якщо вони бачать, що в нас верховний головнокомандувач і найближча до нього людина фактично могли злити таку спецоперацію. Чи в них не буде постійно думки в голові, що ці самі люди в критичний страшний момент їх не зрадять. З цією думкою наші солдати на передовій змушені будуть воювати", - сказав він.

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Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

Згідно з опублікованим розслідуванням Bellingcat, Єрмак за завершальному етапі операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі . За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.