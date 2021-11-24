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У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА

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У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 557 738 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 154 (вчора 5 828) оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 259 091 743 випадки інфікування, з них 557 738 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 184 309 осіб, з них 8 154 за минулу добу.

У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 01

Побороли хворобу та вилікувалися 234,4 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна пройшла пік смертності від COVID-19, - НАН

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 3-ту у світі і 2-гу в Європі.

У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 03
У світі зросла кількість летальних випадків від COVID-19. Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю 04

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Топ коментарі

  • Tui Yii
    заявила про заниження в 2,5 рази , Да я этот бред вообще не понял прочитав все что они написали. Сейчас есть статистика по авгус за этот год в оф. доступе, и по ней по сравнению с прошлым годом да, короновируса они написали нехило, НО уменьшились онкология,сердце и пр. (НИКОГДА небыло уменьшения, а тут нате, нация здоровеет) не сильно конечно, но в несколько тысяч точно. Если принять во внимание писульку НАН - получается что нация вообще начала здороветь с прогрессией но коварный вирус все испортил? Это уже верх идиотизма или еще будет? Они уже в своих цифрах начали париться или расчет что бестолковое население которое вообще ничем не интерисуется проглотит и этот бред.
  • Олександр САТ РЕМ
    Всі країни крім україни з високим рівнем Експерементальних щеплень
  • Tui Yii
    Мы наверно друг друга не поймем,пока не выясним
    Есть статистика всей смерности - есть смерность от ковид (в ней) и есть куча других групп (в ней).
    НАН говорит что смерность от ковид занижена - значит нужно отнять от всех групп и перевести в ковидную,не меняя общую = уменьшение других групп = % смерности от ковил в разы выше и оздоровление нации от других болячек? Вот так ничего не делая,путем математики можно оздаравливать и отчитываться???
    Если наоборот, разнести из ковидной цифры (согласно вашему высказыванию -вирус в основном стал причиной их смерти,а не сердце ) всех кто умер от болячек своих но на момент смерти просто имел и ковид, каждого в свою группу, то у нас все станет на свои места по смерности + группа ковида как отдельной болячки уменьшится. НО тогда уменьшится и % смерности от ковид. А на это никто не пойдет в рамках сегодняшней вакханалии.

    Само высказывание НАН на сегодня - для не думающих и не интерисующихся ничем и не умеющих считать, очередная пугалка и проверка на отупляемость населения, потом можно вообще любой бред писать. Для тех кто с математикой и логикой дружит - это треш.
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