"Слуга народу" Яременко про загрозу наступу РФ: "Нова війна" не буде відтворенням 2014 року

Росія має мотиви хотіти чергової ескалації в Україні. Крім того, витрачає величезні зусилля, щоб позбавити Україну підтримки Заходу.

Про це заявив нардеп "СН" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Оголошенням війни було рішення Федеральних зборів РФ про включення АРК до складу РФ. Війна, яка де факто почалась ще раніше, відтоді не припинялась ні на секунду. Не варто при цьому уявляти війну в картинках 1914 чи 1944 року. Це не про суцільні на сотні кілометри укріпрайони чи годинні артилерійські обстріли перед штиковими атаками. І про те, що у нас достатньо обстріляних і мотивованих воювати з окупантом на усій території супротивник теж знає. "Нова війна" не буде і повністю відтворенням "технології" війни 2014 року. Перш за все, підстави говорити про новий виток загострення та можливість серйозної ескалації є", - заявив він.

"Конфлікт на Сході Україні виснажливий для обох сторін. І якщо маневри України полягають у спробах зменшити ціну військових поразок 2014-2015 років та максимально загасити бойові дії, то у Росії простір для маневру більший. І навіть ті загрозливі для майбутнього Росії тенденції в суспільному та економічному житті, які на думку багатьох оглядачів в Україні ставлять у стратегічному вимірі під сумнів майбутнє Росії, насправді у короткостроковій перспективі можуть бути для політичного керівництва РФ сильним стимулом поводитися ще агресивніше. Ніхто не скасовував правило внутрішні провали компенсувати зовнішніми успіхами", - додав політик.

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"Кремлівські лідери зрозуміли, що швидко і ефективно підірвати Україну зсередини не зможуть. Розчарований Кремль і активністю президента Зеленського у викоріненні важливих інструментів російського політичного впливу на Україну (рішення РНБОУ) та його неготовністю реалізувати Мінські домовленості за будь-яку ціну (зрештою Мінські домовленості хоч і є нав'язаними Україні ззовні, але по суті і є планом підриву України зсереди). Цікаво, що особливе роздратування та занепокоєння Росії викликає українська стратегія затягувати НАТО в Україну, поки ми не можемо затягнути Україну в НАТО (в російському виконанні це звучить "войти в НАТО через заднюю дверь"). І тут спрацьовує логіка - якщо не виходить дешевше, то можна повернутися до "старих і перевірених методів" - сили. Тим більше, що дипломатичну непоступливість Україна демонструє на тлі явної внутрішньої нестабільності, яка може бути легко розширена за рахунок реальних чи надуманих причин", - наголоссив нардеп.

"З іншого боку США демонструють бажання домовитися. В російському уявленні - це прояв слабості. То чому ж не сісти за стіл переговорів, але з позиції сильної сторони, яка не просить про скасування санкцій, а готова, наприклад, звільнити нові окуповані території України чи припинити військову кампанію в обмін на рівнозначні дії "Заходу"? Та сама логіка ще краще діє щодо європейців, які навіть з російських інтервенцій 2008 року в Грузії і 2014 року в Україні не змогли зробити висновків. А з ними теж потрібно "закрити" кілька питань - запуск "Північного потоку 2" наприклад. Там також силові інструменти в російському уявленні допоможуть швидко виграти бюрократичну гру з затягуванням сертифікації і тд.", - зазначив "слуга народу".

"Отже, Росія має мотиви хотіти чергової ескалації в Україні. Сили для цього теж є. Дуже грубо помиляються ті українські оглядачі, які потенціал Росії до військової ескалації рахують в кількості "багнетів" вздовж кордону з Україною. Повторюсь, це у 1914 чи 1944 роках для наступальних операцій потрібно було досягнути чисельну перевагу над супротивником у 3-5 разів. Сама арифметика військового балансу у виконанні деяких оглядачів теж очевидно маніпулятивна: мовляв, у росіян взодовж кордону з Україною лише 90-100 тисяч військ, а ЗСУ це майже 250 тисяч. Це не битва під Аустерліцом, де одна армія кидається на іншу. Росіяни цілком здатні зосереджувати переважаючі сили на певних напрямках і "розмазувати" оборонні ресурси України, ініціюючи одночасно значну кількість "гарячих точок". Але основна перевага РФ в іншому - на морі і в повітрі, в високоточних ракетних озброєннях, в кіберсфері", - застеріг Яременко.

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"Широкомасштабна агресія проти України може відбутися і у вигляді сухопутної наступальної операції (наприклад з метою оточити і знищити усі сили ООС та розширити тимчасово окуповані території на Сході, створивши загрозу захоплення основних центрів Південної, Центральної та Північної України), і у вигляді нищівних ракетно-бомбових ударів, коли під приводом придушення військової потужності України буде знищена її стратегічна інфраструктура, і у вигляді гібридної атаки, і у вигляді комбінування деяких чи усіх перелічених вище способів", - додав він.

"Приводами можуть бути провокації хоч в акваторії Чорного чи Азовського морів, хоч в Придністров"ї, хоч на кордоні з Білоруссю, хоч в зоні ООС. Заяви США і кількох європейських країн про готовність надати Україні розширену оборонну допомогу в разі нового вторгнення з боку Росії відзеркалюють їх впевненість (здається не лише на основі супутникових знімків нарощування російської військової присутності вздовж кордону з Україною, про які усі говорять), у тому, що найгірший сценарій є дуже ймовірним. Тому вони поспішають його упередити. І щоб уникнути звинувачень у повторенні помилок 2008 і 2014 років, і розуміючи, що нинішнє загострення в тому числі є наслідком і їх колективної неспроможності приборкати Росію, а надто тому, що після перемоги над Україною Росія не зупиниться. Чи Росія справді готується до нової війни в Україні, чи лише хоче, щоб в контексті активізації різного роду спроб домовитися Захід так думав - це покаже час. Але очевидно, що величезні зусилля витрачаються Росією саме для того, щоб позбавити Україну підтримки Заходу. Росія переконана, що без підтримки Заходу Україна не матиме можливість противитися будь-яким її планам. Очевидно і інше - розуміючи, що Росія це вже не раз робила, і має можливіть та причини зробити це знову, ми не маємо права тішитися іллюзією, що проблема розсмокчеться сама або без наших зусиль", - резюмував Яременко.