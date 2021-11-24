Навчання проведені з дотриманням усіх міжнародних протоколів: у Пентагоні відповіли на закиди Шойгу щодо "репетиції ядерного удару по РФ"

Стратегічне командування США та країн-союзників по НАТО публічно оголошувало про проведення випробувань з інтеграції винищувачів НАТО в Чорноморському регіоні на початку цього місяця, а навчання були проведені з дотриманням усіх міжнародних вимог та протоколів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це офіційний представник Пентагону, коментуючи заяву, зроблену у вівторок міністром оборони РФ Сергієм Шойгу під час переговорів з його китайським колегою.

Шойгу поскаржився на те, що американські бомбардувальники на початку листопада відпрацювали потенційний ядерний удар по Росії з двох різних напрямків.

"Слід зазначити, що про проведення цих місій було оголошено публічно, вони були ретельно сплановані Стратегічним командуванням США (STRATCOM) та Командуванням ЗС США в Європі (EUCOM) спільно з союзниками та партнерами для забезпечення максимальних можливостей навчання та інтеграції, з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог та протоколів", - заявив офіційний представник Пентагону, підполковник Антон Семельрот у письмовій відповіді Російській службі "Голосу Америки".

Шойгу висунув це звинувачення в момент чергового загострення американо-російських відносин через Україну після того, як високопосадовці адміністрації Джо Байдена висловили занепокоєння з приводу можливого нападу Росії на свого південного сусіда - припущення, яке Кремль відкинув як хибне.

Москва, у свою чергу, звинуватила Сполучені Штати, НАТО та Україну в "провокаційній і безвідповідальній" поведінці, вказавши на постачання американської зброї Україні, використання Україною турецьких безпілотників проти сепаратистів, які підтримуються Росією, на сході України та військові навчання НАТО, що проводяться поблизу її кордонів.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва відзначає значне зростання активності американських стратегічних бомбардувальників, які, за його словами, цього місяця здійснили 30 польотів поблизу російських кордонів. Це, за його словами, у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Шойгу поскаржився, зокрема, на навчання, під час яких американські бомбардувальники нібито імітували завдання ядерного удару по Росії, які, за його словами, пройшли на початку листопада.

"Міністр оборони Росії підкреслив, що в ході навчання сил США Global Thunder десять американських стратегічних бомбардувальників відпрацьовували застосування ядерної зброї проти Росії як із західного, так і зі східного напрямків, - йдеться в офіційній заяві Міноборони РФ, - Мінімальне віддалення від нашого державного кордону становило 20 кілометрів".

За словами Шойгу, російські підрозділи ППО "своєчасно виявляли американські стратегічні бомбардувальники, встановлювали безперервний контроль та здійснювали заходи щодо запобігання інцидентам".

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Шойгу заявив про це під час відеоконференції з міністром оборони Китаю Вей Фенхе. Він сказав, що польоти американських бомбардувальників поблизу східних кордонів Росії також становлять загрозу для Китаю.

"На цьому фоні російсько-китайська координація стає стабілізуючим фактором у світових справах", - сказав Шойгу.

ВПС США в Європейській зоні 6 листопада випустили заяву, в якій йдеться, що американські надзвукові бомбардувальники В-1В "Лансер", що входять до складу 9-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї, здійснили політ над Східною Європою під час місії з інтеграції винищувачів. У навчаннях також взяли участь винищувачі ВПС Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Туреччини.