Розвідки Великої Британії, США та України обмінялися інформацією, режим ризику нам зрозумілий, - Резніков
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час робочої поїздки на полігон "Широкий лан" у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"У мене відбулися дві важливі зустрічі - з міністрами оборони Великої Британії Беном Воллесом та США Ллойдом Остіном. У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша і їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями — висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий", - повідомив міністр.
За словами Резнікова, партнери затвердили, що Україна наодинці не залишиться.
"Вони вже розпочали дуже серйозні консультації з іншими державами-членами ЄС і НАТО. Реакція буде дуже жорсткою - про це вже попереджено безпосередньо очільника Кремля, під час візиту до РФ серйозної посадової особи США",