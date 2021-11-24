Розвідки Великої Британії, США та України обмінялися інформацією, режим ризику нам зрозумілий, - Резніков

Розвідки України, Великої Британії та США провели обмін інформацією щодо скупчення російських військ довкола України.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час робочої поїздки на полігон "Широкий лан" у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У мене відбулися дві важливі зустрічі - з міністрами оборони Великої Британії Беном Воллесом та США Ллойдом Остіном. У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша і їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями — висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий", - повідомив міністр.

За словами Резнікова, партнери затвердили, що Україна наодинці не залишиться.

"Вони вже розпочали дуже серйозні консультації з іншими державами-членами ЄС і НАТО. Реакція буде дуже жорсткою - про це вже попереджено безпосередньо очільника Кремля, під час візиту до РФ серйозної посадової особи США",

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залишаю позитивну надію, що прийняття рішення про вторгнення в Україну в Кремлі не відбулося, - Резніков. ВIДЕО