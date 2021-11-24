Новини

COVID-вакцинація запобігає госпіталізації дітей на 88,8%, дорослих на 92,2%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

199797
COVID-вакцинація запобігає госпіталізації дітей на 88,8%, дорослих на 92,2%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА
Вчені НАН порівняли ефективність вакцин від коронавірусу для запобігання госпіталізаціям.

Серед дітей цей показник склав 88,8%, а серед дорослих сягнув 92,2%, при цьому переважна більшість госпіталізованих у стаціонар не мали жодного щеплення, йдеться у дослідженні, опублікованному на сайті НАН, передає Цензор.НЕТ.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 10 до 17 років (на 100 тисяч населення) складає:

  • 7,5 - невакциновані;
  • 0,8 - мали одну дозу вакцини;
  • 0,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повного курсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця року ми можемо вийти на 60% вакцинованих від коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 18 до 29 років (на 100 тисяч населення) становить:

  • 4,5 - невакциновані;
  • 0,7 - мали одну дозу вакцини;
  • 0,3 - пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повного курсу.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 30 до 49 років (на 100 тисяч населення) складає:

  • 7,7 - невакциновані;
  • 2,7 - мали одну дозу вакцини;
  • 1,2 - пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної імунізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця року буде вакциновано 40% дорослих українців, - Ляшко

Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 50 до 64 років (на 100 тисяч населення) становить:

  • 24,5 - невакциновані;
  • 11,3 - мали одну дозу вакцини;
  • 3,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 50 до 64 років становить 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 65 років (на 100 тисяч населення) складає:

  • 41,4 - невакциновані;
  • 17,0 - мали одну дозу вакцини;
  • 6,4 - пройшли повний курс вакцинації.

Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років становить 58,9% після першого щеплення, а 87,7% після повної вакцинації.

COVID-вакцинація запобігає госпіталізації дітей на 88,8%, дорослих на 92,2%, - НАН України 01

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vi Wa
    Уже подкрадываются к детям, происходят вбросы. Пусть привыкают. Ззаодно посмотрим на реакцию родителей. Дали в себя - дадут и в детей. Геббельс, Гитлер,Сталин от такого цинизма вертятся на том свете от лютой зависти а существующие диктаторы, вне зависимости от страны, радостно потирают гадкие ручёнки.
  • Posich Posich
    Тобто з 3 дітей ,що вакциновані в Україні 1 попав у лікарню і це 90% ефективності? Цікава математика🤯
  • A San
    Це різні віруси. Вірус оспи не змінюєтьбся сотнями років. Вірус коронавірусу мутує постійно.
    І підхід до вакцинації повинен бути різним.

    https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини