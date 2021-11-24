COVID-вакцинація запобігає госпіталізації дітей на 88,8%, дорослих на 92,2%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА
Серед дітей цей показник склав 88,8%, а серед дорослих сягнув 92,2%, при цьому переважна більшість госпіталізованих у стаціонар не мали жодного щеплення, йдеться у дослідженні, опублікованному на сайті НАН, передає Цензор.НЕТ.
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 10 до 17 років (на 100 тисяч населення) складає:
- 7,5 - невакциновані;
- 0,8 - мали одну дозу вакцини;
- 0,8 - пройшли повний курс вакцинації.
Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повного курсу.
Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 18 до 29 років (на 100 тисяч населення) становить:
- 4,5 - невакциновані;
- 0,7 - мали одну дозу вакцини;
- 0,3 - пройшли повний курс вакцинації.
Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повного курсу.
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 30 до 49 років (на 100 тисяч населення) складає:
- 7,7 - невакциновані;
- 2,7 - мали одну дозу вакцини;
- 1,2 - пройшли повний курс вакцинації.
Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної імунізації.
Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 50 до 64 років (на 100 тисяч населення) становить:
- 24,5 - невакциновані;
- 11,3 - мали одну дозу вакцини;
- 3,8 - пройшли повний курс вакцинації.
Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 50 до 64 років становить 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.
Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 65 років (на 100 тисяч населення) складає:
- 41,4 - невакциновані;
- 17,0 - мали одну дозу вакцини;
- 6,4 - пройшли повний курс вакцинації.
Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років становить 58,9% після першого щеплення, а 87,7% після повної вакцинації.