COVID-вакцинація запобігає госпіталізації дітей на 88,8%, дорослих на 92,2%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Вчені НАН порівняли ефективність вакцин від коронавірусу для запобігання госпіталізаціям.

Серед дітей цей показник склав 88,8%, а серед дорослих сягнув 92,2%, при цьому переважна більшість госпіталізованих у стаціонар не мали жодного щеплення, йдеться у дослідженні, опублікованному на сайті НАН, передає Цензор.НЕТ.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 10 до 17 років (на 100 тисяч населення) складає:

7,5 - невакциновані;

0,8 - мали одну дозу вакцини;

0,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для дітей віком від 10 до 17 років складає 89,1% після першого щеплення, а 88,8% після повного курсу.

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Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 18 до 29 років (на 100 тисяч населення) становить:

4,5 - невакциновані;

0,7 - мали одну дозу вакцини;

0,3 - пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 18 до 29 років становить 84,2% після першого щеплення, а 92,2% після повного курсу.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 30 до 49 років (на 100 тисяч населення) складає:

7,7 - невакциновані;

2,7 - мали одну дозу вакцини;

1,2 - пройшли повний курс вакцинації.

Ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 30 до 49 років складає 65,0% після першого щеплення, а 84,4% після повної імунізації.

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Показники госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 50 до 64 років (на 100 тисяч населення) становить:

24,5 - невакциновані;

11,3 - мали одну дозу вакцини;

3,8 - пройшли повний курс вакцинації.

Таким чином ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 50 до 64 років становить 53,7% після першого щеплення, а 84,6% після повної вакцинації.

Частка госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом віком від 65 років (на 100 тисяч населення) складає:

41,4 - невакциновані;

17,0 - мали одну дозу вакцини;

6,4 - пройшли повний курс вакцинації.

Так, ефективність запобігання COVID-госпіталізації для людей від 65 років становить 58,9% після першого щеплення, а 87,7% після повної вакцинації.