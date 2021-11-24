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Уряд Італії хоче запровадити "локдаун для нещеплених" і скоротити термін дії COVID-сертифіката до 9 місяців

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Уряд Італії хоче запровадити "локдаун для нещеплених" і скоротити термін дії COVID-сертифіката до 9 місяців
В уряді Італії підготували нову постанову щодо карантинних обмежень. За інформацією італійських ЗМІ, документ передбачає у тому числі скорочення терміну дії COVID-сертифіката про щеплення з 12 місців до 9.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Corriere della Sera.

Постанова передбачає, що допуск до низки закладів залишать можливим тільки для людей, які щеплені від коронавірусу або недавно перехворіли. Сертифікат, що посвідчує вакцинацію або перенесену хворобу. Таким чином сподіваються уникнути загального закриття багатьох закладів, як під час попередніх хвиль епідемії.

Заклади, на які очікувано пошириться нове обмеження - ресторани, бари, кінотеатри, театри, спортзали, гірськолижні курорти, розважальні заклади.

Передбачається, що цей "локдаун для нещеплених" почне діяти або з 29 листопада, або з 6 грудня.

Також поки не домовились, чи такі правила наберуть чинності одразу на всій території країни, чи спершу почнуть з регіонів, де показники заражень перетнули певний поріг.

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Обговорюється також запровадження обов’язкової вакцинації для поліції та вчителів.

У постанові також очікувано з’явиться пункт про скорочення терміну визнання ковід-сертифікату про щеплення - з 12 місяців до 9 місяців. Це може створити проблеми для українців, які їздять до Італії у справах або сподівались на туристичну мандрівку - оскільки в Україні вакцинацію підсилюючою дозою ще не починали, а в багатьох людей, вакцинованих на початку кампанії, термін дії сертифіката спливе за кілька місяців.

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Топ коментарі

  • Ybaldy
    Более эффективно выдавать сертификат на 1 день.
    С утреца ширнулся и целй день вольная птица!
  • Valeriy Shchegel
    Убогі, це не міфічні чіпи і розсіювання з літаків, це знищення вашого імунітету і підсажування на щорічну - щоквартальну і т.д. вакцинацію (кожен вибере, що йому подобається). Ви без цього жити не зможете. А на припинення "пандемії" це не вплине - вакциновані теж поширюють інфекцію, і на них вона теж діє, а от імунна система... Читайте нормальні роботи по проблемам вакцинації та вірусології, а також поцікавтеся що таке перехресний імунітет і як його знищити. Фінансуйте і далі фармкомпанії і сідайте до них на голку... Не вийшло з свинним, пташиним, то зашугали короною, яка і так вже десятки років ходить між людей...
  • Vadym Tsyrkalyuk
    привитые делают вид что переживают за смертность непривитых, а на самом деле непривитый который не болеет взрывает им мозг, и они желают видеть его неприменно в гробу
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