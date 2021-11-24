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YouTube-канал Цензор.НЕТ за рік виріс на 312%, показуючи найкращу ефективність серед українських медіа, - дослідження

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YouTube-канал Цензор.НЕТ за рік виріс на 312%, показуючи найкращу ефективність серед українських медіа, - дослідження
YouTube-канал видання Цензор.НЕТ з минулого листопада збільшив аудиторію у 4 рази, а середні перегляди відео виросли з 8 000 до 44 000.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження "Ренесанс українського YouTube. Як закінчується ера проросійських каналів в Україні".

Зазначається, що результати 2021 року фіксують переломний момент - український YouTube почав впевнено та методично витісняти проросійську мережу каналів, яка сформувалася після початку російсько-української війни.

"За останні три місяці перегляди досліджуваної групи топових українських YouTube-каналів на 30% більші ніж групи проросійських каналів. Хоча ще рік тому останні були в лідерах", - йдеться в повідомленні.

"Серед українських медіа найкращу ефективність показує канал "Цензор.НЕТ", який з минулого листопада збільшив аудиторію у 4 рази, а середні перегляди відео виросли з 8 000 до 44 000", - повідомляється в дослідженні.

Ведучий YouTube-каналу Цензор.НЕТ, Богдан Буткевич повідомив, що проект за рік виріс на 312%. На канал підписано вже більше 176 тисяч користувачів.

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Топ коментарі

  • Scorchua
    "Понад 26,5 млн. унікальних переглядів. Тобто, більша половина населення України дивилася наші випуски" - якийсь дивний висновок, за таким же успіхом я міг би сказати, що Шарія з 4 млрд переглядів дивиться більша частина світу.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цензору-респект,та подальшого розвитку...
  • olele
    все логічно:
    де дурновізор/бидлоящик дохне - там ютуб УА підростає
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