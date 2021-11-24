Труханов вніс 30 млн грн застави, - Антикорупційний суд

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу як запобіжний захід у справі про злочинну організацію, повідомили у Вищому антикорупційному суді України (ВАКС) в середу.

"Труханов вніс заставу в сумі 30 млн грн у вівторок увечері", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 17 листопада судді Апеляційної палати ВАКС залишили без змін запобіжний захід Труханову у справі про злочинну організацію у вигляді застави в розмірі понад 30 млн грн.

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На початку жовтня 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, двом депутатам Одеської міської ради VII скликання та бізнесмену Володимиру Галантернику. Загалом у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, з яких, за даними НАБУ, десять є членами злочинної організації, а решта – учасники скоєння злочинів.

"Учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету та землею… для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії протягом 2016-2019 років громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та 131 млн грн. Загальний розмір шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн", - повідомило НАБУ.