У Білому домі є два підходи щодо Росії та України, - Гербст
Про це заявив директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст під час дискусії щодо безпеки в Чорному морі та мілітаризації Криму, що відбулася в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В американській адміністрації є щонайменше дві фракції щодо політики стосовно Росії і, відповідно, України. Правильно мислять ті, хто вважає, що першим імперативом у відносинах США з Москвою має бути припинення агресивної політики Путіна. І будь-яка співпраця з Москвою матиме цінність, якщо ми передусім зупинимо цю агресивну політику", - сказав Гербст.
За його словами, друга група вважає, що в довгостроковій перспективі найбільш небезпечна загроза національній безпеці США походить від Китаю, оскільки він, на відміну від Росії, має реальну економіку, а це є необхідною умовою для підтримання військової сили упродовж тривалого часу.
Кремль, на думку цієї групи, збанкрутує в майбутньому, і Росії "буде набагато важче бути великою державою через 20-30 років, з чим я погоджуюсь", зазначив дипломат.
Але звідси вони роблять помилкове припущення, що нам, потрібно "припаркувати" наші відносини з Москвою, аби впоратися з китайською загрозою, додав він. "Мовляв, коли ми умиротворимо Кремль, то вони приєднаються до нас проти Китаю. Це наївна позиція…" - підкреслив Гербст.
Як приклад такого хибного підходу щодо політики Москви він навів намагання Вашингтона співпрацювати з Москвою у боротьбі з кіберзлочинністю. Навіть після червневого саміту президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, де вони обговорювали цю проблему, кібератаки не припинилися, нагадав дипломат.
Він також розкритикував позицію тих аналітиків, котрі вважають, що "слід дозволити Росії діяти в Україні, щоб ми могли працювати з ними (з РФ) у кіберпросторі".
Водночас Гербст висловив переконання, що, "сильна американська політика, спрямована проти Кремля, переможе".