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ЄС схвалив зняття санкцій з ексміністра часів Януковича Клименка, - журналіст Йозвяк

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ЄС схвалив зняття санкцій з ексміністра часів Януковича Клименка, - журналіст Йозвяк
Євросоюз схвалив виключення ексміністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі свого санкційного списку.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС ухвалили рішення виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із санкційного списку за розкрадання державних коштів України. У списку залишилося всього 7 осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз планує виключити із санкційного списку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Також читайте: Вісім осіб потрапили до санкційного списку ЄС за роботу в "судах" окупованого Криму, - журналіст Йозвяк

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    А чего послам ЕС сопротивляться, если ГПУ имени Венедиктовой им бумаги на продление санкций не дала?

    ПОРТНОВ работает не покладая рук . Не бесплатно . Может и Венедиктовой трохи отстегнул 😀😀
  • Орест Орест
    Санкции снимаются не просто так а из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Нет доказательств, на основании чего вводить или продлевать санкции? Так что ослы тут далеко не они....
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нє,це велике доріжництво...
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