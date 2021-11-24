ЄС схвалив зняття санкцій з ексміністра часів Януковича Клименка, - журналіст Йозвяк

Євросоюз схвалив виключення ексміністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі свого санкційного списку.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС ухвалили рішення виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка із санкційного списку за розкрадання державних коштів України. У списку залишилося всього 7 осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз планує виключити із санкційного списку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

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