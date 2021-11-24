Новини

СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністров'я. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн. ФОТОрепортаж

387918
Служба безпеки України перекрила на Одещині канал контрабанди товарів широкого вжитку з Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В обхід митних пунктів пропуску місцевий безробітний переправляв товари через державний кордон у власному автомобілі. Вартість однієї такої партії сягала 10 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що організував контрабанду імпортної продукції безробітний мешканець міста Подільськ. Зловмисник займався таким "бізнесом" щонайменше півроку.

Правоохоронці затримали автомобіль "комерсанта" поблизу селища Новокрасне, неподалік від державного кордону України. У вантажному відділенні транспортного засобу виявлено майже 10 кубічних метрів товарів народного вжитку імпортного виробництва (брендовий жіночий одяг, окуляри, кросівки тощо).

СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністровя. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн 01

Наразі автомобіль з вантажем передано представникам Одеської митниці. Зловмисника ознайомлено зі складеним за даним фактом протоколом про адміністративне правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала контрабанду анаболічних стероїдів через Україну до РФ. Щомісячний оборот злочинців сягав до 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Триває слідство для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та кола осіб, причетних до функціонування протиправного механізму.

Заходи із блокування контрабандного каналу проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою та Одеською митницею Держмитслужби.

СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністровя. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн 02
СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністровя. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн 03
СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністровя. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн 04
Фото: сайт СБУ

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    30 лет идёт контрабанда через Приднестровье . Все завязаны - порты, границы, пограничники , мафия, ШЕРИФ и т д - и СБУ НАВЕРНО ТОЖЕ 😀
    Вот одного из фигурантов ( человека мертветчука ) в ГПУ замом недавно взяли
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Рубати треба голови, а це лише шоу схоже на квартал,яке розраховане на мудрий нарід...
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Імітація боротьби з контрабандою. Зробіть нормальні інженерні споруди на кордоні, а не те убожество, що є зараз. Не можуть бути пункти пропуску на кордоні з державою, якої не існує (Придністров'ям). Блокувати їх з боку України наглухо. І нехай влада Кишинева з придністровцями розбирається. Тим більше, що влада Молдови українську владу просить про це.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини