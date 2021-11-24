СБУ перекрила канал контрабанди товарів із Придністров'я. Вартість однієї партії сягала 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України перекрила на Одещині канал контрабанди товарів широкого вжитку з Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В обхід митних пунктів пропуску місцевий безробітний переправляв товари через державний кордон у власному автомобілі. Вартість однієї такої партії сягала 10 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що організував контрабанду імпортної продукції безробітний мешканець міста Подільськ. Зловмисник займався таким "бізнесом" щонайменше півроку.

Правоохоронці затримали автомобіль "комерсанта" поблизу селища Новокрасне, неподалік від державного кордону України. У вантажному відділенні транспортного засобу виявлено майже 10 кубічних метрів товарів народного вжитку імпортного виробництва (брендовий жіночий одяг, окуляри, кросівки тощо).

Наразі автомобіль з вантажем передано представникам Одеської митниці. Зловмисника ознайомлено зі складеним за даним фактом протоколом про адміністративне правопорушення.

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Триває слідство для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та кола осіб, причетних до функціонування протиправного механізму.

Заходи із блокування контрабандного каналу проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою та Одеською митницею Держмитслужби.







Фото: сайт СБУ