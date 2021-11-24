Бюро економічної безпеки укомплектувало штат на 30% та очікує ухвалення Кабміном постанови про запуск
Про це йдеться в повідомленні пресслужби БЕБ, інформує Цензор.НЕТ.
"Після погодження зазначеними міністерствами та надання висновку Міністерством юстиції України, постанову підписує Кабінет Міністрів України", - зазначають в БЕБ.
У проєкті постанови зазначено, що БЕБ у встановлений законом строк, до 25 листопада 2021 року, встиг укомплектуватися на 30% від загальної штатної чисельності центрального апарату Бюро, що дозволяє органу розпочати роботу.
Станом на 22 листопада у БЕБ працевлаштовано 214 працівників. Серед них - державні службовці, гласні штатні працівники, які мають спеціальні звання, а також особи, працевлаштовані за трудовими договорами.
"На початковому етапі роботи БЕБ дана кількість працівників може забезпечити належне виконання функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави", - зазначено у проєкті постанови.
Також нагадується, що після запуску відомства розслідування економічних правопорушень стане виключним повноваження Бюро. Зокрема, це:
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розслідування фінансових та податкових правопорушень (зокрема, "скрутки" НДС);
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махінації зі сплатою податків, фальсифікація податкової звітності тощо;
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виготовлення та розповсюдження нелегальних підакцизних товарів (алкоголь, тютюнові вироби, паливо);
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підробка грошей та фінансових документів;
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перешкоджання законній господарській діяльності тощо.
"У проєкті постанови також зазначено, що одразу як БЕБ запрацює, буде забезпечено своєчасне передання до БЕБ від правоохоронних органів матеріалів кримінальних проваджень у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Однак, нагадаємо, що попри готовність БЕБ працювати, за органом досі не закріплена власна обладнана будівля. Затягування процесу виділення приміщення для БЕБ з боку Кабінету Міністрів України може унеможливити процес передачі кримінальних проваджень та роботу органу в цілому", - резюмували в пресслужбі новоствореного органу.