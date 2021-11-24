В Раді зареєстровано законопроєкт щодо продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Група народних депутатів із фракції "Слуга народу" та групи "Довіра" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт щодо продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Текст проєкту закону №6342 на сайті парламенту поки що не оприлюднено, передає Цензор.НЕТ.

Водночас у коментарі "Інтерфакс-Україна" співавтори документа - заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук ("СН") та керівник комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко ("СН") - підтвердили, що цей документ стосується продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Динаміка паспортизації в ОРДЛО помітно знизилася. Після виборів до Держдуми Росія втратила інтерес до цього процесу, - Гармаш. ВIДЕО

Кравчук зазначила, що Верховна Рада зможе розглянути його на одному з пленарних засідань у грудні.

"Але очевидно, що для того, щоб розглянути законопроєкт на найближчому пленарному тижні, потрібно скоротити терміни (його розгляду. - Ред.). У будь-якому випадку йдеться про грудень", - пояснила парламентарій.

Згідно з календарним планом проведення шостої сесії, до кінця 2021 року залишилося два пленарні тижні. Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі з 30 листопада до 3 грудня та з 14 до 17 грудня.

Як повідомлялося, 15 грудня 2020 року Верховна Рада продовжила до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)". Відповідний законопроєкт №4467 за основу та в цілому підтримали 304 народних депутати на пленарному засіданні.

Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми розуміємо, куди рухатися", - Верещук розповіла про створення нового органу для реалізації стратегії розвитку Донеччини і Луганщини

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

Згодом Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде запроваджено з дня набрання чинності відповідним законом терміном до 31 грудня 2019 року.