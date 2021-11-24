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В РФ не мають інформації щодо застосування систем Javelin на Донбасі, - Пєсков

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В РФ не мають інформації щодо застосування систем Javelin на Донбасі, - Пєсков
Москва не має інформації про бойове застосування Києвом американських протитанкових систем Javelin, хоча такі комплекси в Україні є.

Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не маємо інформації про те, де і як вони були використані. Але те, що вони там є, це очевидний факт", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи відомо в Москві про застосування комплексів Javelin Збройними силами України.

На запитання, чи буде розцінено Москвою застосування таких комплексів Києвом як перетин "червоної лінії", Пєсков сказав: "Але ж Javelin проти чогось використовується".

"Ситуація (на Донбасі. - Ред.) продовжує залишатися дуже і дуже тривожною", - підсумував прессекретар президента РФ.

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Нагадаємо, раніше видання MilitaryTimes повідомило, що взяло інтерв’ю в очільника ГУР Кирила Буданова. Воно повідомляє, що Буданов сказав, ніби системи Javenlin використовувалися проти російських військ на Донбасі.

Також про це повідомляв "слуга народу" Копитін. В штабі ООС заперечили використання "Джавелінів" в зоні проведення операції.

Однак цю інформацію спростував і Генштаб, і речник штабу ООС Мельничук.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    А вы должны иметь, вы должны чувствовать, как в одном месте что то инородное.
  • Сергей Иванченко 88fe5c6e
    Вы же "не сторона конфликта" с какого боку вас должно интересовать применение ВСУ комплексов Javelin?? ВАС ЖЕ ТАМ ЛАПТЕНОГИХ НЕТ??? Или вы как и все москали - своего говна не видно, пойду к соседу за забор позаглядываю, а шо там у хохлов!!!??
  • Русский Алкаш
    конечно у РФ нет такой информации Зачем деморализовать русских танкистов?
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