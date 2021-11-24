У МЗС РФ заявили, що США своїми маневрами у Чорному морі провокують Росію на "маленькую войнушку"

"Маневри та залякування" з боку США в Чорному морі мають на меті розділити Росію та Європу "маленькой войнушкой", результати якої Вашингтон не хвилюють.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у середу в ефірі телеканалу "Росія-24" керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов.

"Мені здається, головна мета США та київського режиму, який зараз не знає, що вже робити, - це хоч якось відволікти увагу від проблем усередині України. А для американців - це розділити Європу та Росію через "маленькую войнушку". Їх не хвилює, які будуть результати. Для цього всі ці маневри та залякування", - сказав він.

Дипломат також заявив, що Москва "не піддається на такі провокації, а керівництво країни та міністерство оборони про все знають, контролюють ситуацію".

"Ми можемо спокійно вести переговори, переконувати, допоки не настане певний момент, коли вони (країни Заходу. - Ред.) втратить розум і голову. Ми робимо все, щоб такого (моменту. - Ред.) не настало", - резюмував Гаврилов.

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Нагадаємо, українські Військово-морські сили провели тренування з військовими кораблями США, Республіки Туреччина та Румунії. За даними українських військових, серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС - патрульний літак P-8 Poseidon та вертоліт. У тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС - патрульний катер "Слов'янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

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Президент Росії Володимир Путін вважає "серйозним викликом" вчення США їхніх союзників щодо НАТО в акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що навчання НАТО в Чорному морі обумовлено "прагненням США та їхніх союзників нарощувати політику стримування Росії". У Міноборони Росії назвали "провокацією" присутність американських кораблів у Чорному морі.