На окупованій Донеччині розповсюджується сказ: вакцин не вистачає, - Офіс омбудсмена
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу омбудсмена.
"На тимчасово окупованій території Донецької області загострилась проблема розповсюдження сказу, небезпечного як для людей, так і тварин. До місцевих лікарень звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин, задля отримання медичної допомоги, зокрема екстреного щеплення. У зв’язку з масовістю випадків в лікарнях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ. Окупаційною адміністрацією, яка діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, не вживаються заходи щодо своєчасного та належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей задля профілактики сказу, що унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалими особами", - йдеться у повідомленні.
На переконання українського омбудсмена Людмили Денісової, такі дії окупаційної адміністрації, яка діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, порушують норми міжнародного права, зокрема - Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.
Тож Уповноважений ВРУ з прав людини звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням розглянути можливість забезпечення жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій області вакцинами для екстреної профілактики захворювання на сказ.