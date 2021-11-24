На окупованій Донеччині розповсюджується сказ: вакцин не вистачає, - Офіс омбудсмена

На тимчасово окупованих територіях Донецької області розповсюджується сказ, а окупаційна адміністрація там не вживає заходів для належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей для профілактики сказу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу омбудсмена.

"На тимчасово окупованій території Донецької області загострилась проблема розповсюдження сказу, небезпечного як для людей, так і тварин. До місцевих лікарень звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин, задля отримання медичної допомоги, зокрема екстреного щеплення. У зв’язку з масовістю випадків в лікарнях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ. Окупаційною адміністрацією, яка діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, не вживаються заходи щодо своєчасного та належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей задля профілактики сказу, що унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалими особами", - йдеться у повідомленні.

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На переконання українського омбудсмена Людмили Денісової, такі дії окупаційної адміністрації, яка діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, порушують норми міжнародного права, зокрема - Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

Тож Уповноважений ВРУ з прав людини звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням розглянути можливість забезпечення жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій області вакцинами для екстреної профілактики захворювання на сказ.