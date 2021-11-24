Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, "ЄС" - 18,8%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 8,8%, партія Разумкова - 7%, "Сила і Честь" - 5,7%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Шість політичних партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 9% і 13%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 9%, за "Партію Дмитра Разумкова" — відповідно 5% і 7%, партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 3% і 4%, партію "Наші" — відповідно 3% і 4%, ВО "Свобода" — відповідно 2% і 3,5%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, "Партію Сергія Притули" — відповідно 2% і 2%, партію "Громадянська позиція" — відповідно 1% і 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%, "Партію Шарія" — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил — менше 1% виборців", - йдеться в дослідженні.

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"Порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка партії "Європейська солідарність" (з 10% до 12% серед усіх опитаних) та ВО "Свобода" (з 1% до 2%). Рівень електоральної підтримки інших політичних партій не змінився на статистично значущому рівні", - додали дослідники.













Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.