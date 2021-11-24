"Провадження закрити та відправити нахер": Суддя Печерського райсуду Білоцерківець виніс дивну постанову за порушення карантину

Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець закрив карантинну справу проти адміністратора столичного закладу та "відправив нахер" останнього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, 3 лютого о 00 год. 40 хв. у Києві на вулиці Паркова Дорога, 2 адміністратор порушив вимоги карантинної постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020, не вживши заходів щодо своєчасного закриття закладу.

Порушник до суду не з'явився.

"Аналізуючи докази по справі з точки зору їх допустимості, об`єктивності та достатності, за відсутності будь - яких істотних суперечностей вважаю вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП, доведеною повністю", - йдеться в матеріалі.

Покарати порушника карантину не вдалося, оскільки сплив тримісячний термін з дня фіксації адмінправопорушення.

Тому провадження довелося закрити.

"Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити нахер", - зазначив суддя.

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