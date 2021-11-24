За Зеленського готові проголосувати 25,2% українців, за Порошенка - 17,5%, за Бойка - 10,9%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,2% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (17,5%).

Про це свідчить опитування, проведене Центром Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (17% усіх опитаних або 25% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 11% і 17,5% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 8% і 11%, за Ю. Тимошенко — відповідно 7% і 9%, за Д. Разумкова — відповідно 5.5% і 7,5%, за І. Смешка — відповідно 4% і 5%, за Є Мураєва — відповідно 4% і 5%, за В. Гройсмана — відповідно 3.5% і 5%, за О. Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 3%, за С. Притулу — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%", - йдеться в досліджені.

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"Порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка П. Порошенка (з 9% до 11% серед усіх опитаних) та В. Гройсмана (з 2% до 3,5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився", - додали автори дослідження.

"В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком отримав би 26% голосів усіх опитаних або 54% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 22% і 46%. Порівняно з результатами аналогічного опитування, що проводилося у наприкінці липня-на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 28% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за П Порошенка, зросла статистично значуще (з 17% до 22%)", - розповіли дослідники

"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Ю. Бойка за В. Зеленського проголосували би 29% усіх опитаних або 66% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка — відповідно 17% і 34%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у липні-серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 31% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за Ю. Бойка, зросла статистично значуще (з 15% до 17%)", - йдеться у дослідженні.

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"У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова — відповідно 25% і 50%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у березні 2021 р., частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, зменшилася з 27% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Д. Разумкова, зросла з 17% до 25%", - зазначили дослідники.





















Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.