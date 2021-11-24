Новини

$700 млн від МВФ мають надійти в Україну вже сьогодні, - Шмигаль

1 03730
$700 млн від МВФ мають надійти в Україну вже сьогодні, - Шмигаль
Другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду має надійти в Уркаїну вже сьогодні.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"22 листопада Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу для України в розмірі майже 700 млн дол. Сьогодні ці кошти мають надійти в Україну", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19, - Шмигаль

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Система Станиславского
    Бородатая бабушка уже потирает свои вонючие щупальца
  • Alexey Chernyavsky
    Гниды , готовы душу дьяволу продать, народ загнать тарифами в петлю, абы растащить все по карманам.
  • Лилия Стацкая
    Твари уже в предвкушении .Чтобы ,вы,зеленые гниды, на свои поминки их потратили.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини