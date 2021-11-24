$700 млн від МВФ мають надійти в Україну вже сьогодні, - Шмигаль
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Другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду має надійти в Уркаїну вже сьогодні.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"22 листопада Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу для України в розмірі майже 700 млн дол. Сьогодні ці кошти мають надійти в Україну", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.