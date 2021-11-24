Кабмін погодив скасування санкцій РНБО проти двох колишніх кримських депутатів Вергеля і Зайця
1 2468
Кабінет Міністрів України погодив скасування санкцій проти двох колишніх депутатів Верховної Ради Криму VI скликання Сергія Вергеля та Сергія Зайця. Протягом місяця дане рішення винесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з документами, з санкційного списку будуть виключені Сергій Вергель і Сергій Заяць, які були депутатами Верховної Ради Автономної республіки Крим шостого скликання. Санкції передбачали безстрокове блокування активів та інші обмеження.
У пояснювальній записці зазначено, що санкції знімаються у зв'язку з рішеннями Шостого адміністративного апеляційного суду.
За даними ЗМІ, обидва колишні депутати на сьогодні проживають на підконтрольній Україні території.