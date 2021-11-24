Кабмін затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню олігархами надмірним впливом

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархами).

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Метою документа є визначення правових та організаційних заходів, спрямованих на розвиток системи запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів та пов'язаних із ними осіб.

Сам план заходів на сьогодні не оприлюднений, але в пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено, що документ спрямований на сприяння імплементації закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" та реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства.

Ці заходи також мають створити запобіжники надмірного впливу олігархів в енергетичному секторі та інших сферах суспільного життя.

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