Надходження до держбюджету перевищили план на 44 млрд грн, - Шмигаль
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Збільшення надходжень до держбюджету дозволило виділити великі кошти на субсидії, медицину, інфраструктуру, підтримку економіки.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одним фактором макроекономічної стабільності залишаються більші, ніж очікувалося, надходження до держбюджету - за січень-жовтень цього року до бюджету надійшло на 44 млрд грн більше, ніж очікувалося", - повідомив голова уряду.
Водночас, додав Шмигаль, місцеві бюджети отримали на 13,5 млрд грн більше, ніж очікувалося, і на 47 млрд грн більше в порівнянні з минулим роком.
"Збільшення надходжень до держбюджету дозволило нам виділити великі кошти на субсидії, медицину, інфраструктуру, підтримку економіки і громадян", - додав прем'єр.