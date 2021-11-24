Подробиці жахливої аварії у Болгарії: у палаючому автобусі загинула родина з 11 людей, - македонські ЗМІ

У салоні автобуса, який у ніч на 23 листопада потрапив у смертельну аварію на автомагістралі "Струма" в Болгарії, перебувала родина з 11 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє видання Traffic News з посиланням на македонські ЗМІ.

Сім’я гуртом їздила на відпочинок до Стамбула, проте поверталася додому автобусом, який на виїзді з Туреччини потрапив у смертельну ДТП.

Серед загиблих також встановлена особа вчительки початкових класів з села Студеничани Північної Македонії, її донька і ще двоє мешканців з цього ж села.

Початкова школа у Скоп’є, учні якої загинули в ДТП, призупинила навчання.

Серед жертв – 27-річний Газменд Укалі і 23-річна Альбіна Белулі. Хлопець відзначав свій день народження з коханою у Туреччині.

Більшість загиблих – громадяни Північної Македонії, проте були й туристи з Сербії і Бельгії. Найменшим було по 4 роки – брати-близнюки Луан та Албан Ахметі.

У Болгарії та Північній Македонії 24 листопада оголошено триденну жалобу.

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Нагадаємо, що аварія з подальшим загорянням сталась у 3:00 ранку за місцевим часом 23 листопада.

В транспорті з македонською реєстрацією їхали 52 людини. Серед загиблих - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони під наглядом медиків.

Точні причини ДТП встановлюють слідчі. У МЗС України відповіли, що у ДТП постраждалих громадян України немає.

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