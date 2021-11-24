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Станцію метро "Славутич" зачиняли для пасажирів через виявлення підозрілого предмета

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Станцію метро "Славутич" зачиняли для пасажирів через виявлення підозрілого предмета
Станцію "Київського метрополітена" "Славутич" зачинено для пасажирів.

Про це повідомила пресслужба "Київського метрополітена" в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Станцію "Славутич" зачинено для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку. Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково", - зазначалось в повідомленні. 

Станцію метро Славутич зачиняли для пасажирів через виявлення підозрілого предмета 01

Втім, декілька хвилин тому з'явилось повідомленні про відновлення роботи станції.

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Станцію метро Славутич зачиняли для пасажирів через виявлення підозрілого предмета 02

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