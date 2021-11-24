98% ураження легень: В Івано-Франківську медики борються за життя 17-річної дівчини, яка 20 днів під'єднана до ШВЛ

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні медики продовжують рятувати життя 17-річної дівчини з ураженими на 98% легенями. Пацієнтка 20 днів під'єднана до апарату ШВЛ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Генеральний директор медичного закладу Тарас Мельник розповів, що стан дівчини вкрай важкий.

"Вона забезпечена всіма необхідними медикаментами. За життя цієї дитини бореться весь персонал нашої лікарні - хірурги, лор, спеціалісти, пульмонологи, реаніматологи, середній медичний персонал. Вся увага до цієї дитини", - повідомив він.

За його словами, наразі в лікарні перебувають 12 дітей з COVID-19, з них двоє - до місяця, четверо - до 4 років, інші - старші.

"Крім того, ми пролікували трійню, яка народилася з малою вагою. ПЛР підтвердив у них COVID-19. Дітей вже виписали додому ще до того, як ми отримали пакет послуг з лікування пацієнтів з COVID-19", - додав гендиректор лікарні.

"Щодо кисню, його нам привозять щодня, розхід дуже великий. Зараз у маленькій реанімації є дитина, щоб її врятувати, треба 30 літрів кисню на одну хвилину", - розповів Мельник.

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