"Слуга народу" ігноруватиме телеканали "Україна 24" та "Україна". Вони перетворилися на пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх", - Шуляк

Сьогодні, 24 листопада, партія "Слуга народу" ухвалила рішення ігнорувати телеканали "Україна 24" та "Україна" через їхню заангажованість.

Про це повідомила в фейсбуці голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, опублікувавши відповідну спільную заяву, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх місяців телеканали "Україна-24" і "Україна" перетворились на відверто пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх". Це очевидно. Безумовно, ми поважаємо право власника вільно розпоряджатися своєю власністю у законний спосіб. Ми поважаємо і право будь-якого медіа на незалежність редакційної політики. Але ніколи не погодимось з використанням телеканалів й журналістів для шантажу держави і суспільства задля лобіювання бізнесових та політичних інтересів власників", - зазначається в спільній публічній заяві.

Крім того, акцентується увага на тому, що "системне та навмисне розповсюдження фейків на вказаних телеканалах, публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху, відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь і є яскравими проявами тієї олігархічної системи, з якою бореться команда президента".

"Медіа, продажні політики, соцмережі використовуються для намагань зберегти статус-кво, що дозволяє олігарху отримувати рентний дохід від отриманих колись привілеїв. Видобуток руди, експлуатація залізниці, виробництво електроенергії – все це, на думку олігарха, повинно бути джерелом його необгрунтованого збагачення всупереч інтересам суспільства. І саме на підтримку цього спрямовується весь належний йому медійний та політичний ресурс", - йдеться далі.

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"Ми впевнені, що ініційований президентом Володимиром Зеленським антиолігархічний закон нарешті позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків й позбавить вигоди від тиску на редакції та журналістів. Трансформацію держави й зменшення олігархічного впливу на економіку неможливо зупинити. Ані телевізійним шантажем, ані політичними погрозами, ані олігархічними спробами домовитись про "взаєморозуміння" в Москві", - цитує Шуляк заяву.

"Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства. Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива. Коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики, ми переглянемо своє рішення. В той же час ми залишаємося абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства", - резюмується в заяві.



