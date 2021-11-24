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Країнам слід розглянути обов'язкову вакцинацію від COVID-19, - Європейське бюро ВООЗ

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Країнам слід розглянути обов'язкову вакцинацію від COVID-19, - Європейське бюро ВООЗ
У Європейському регіональному бюро ВООЗ заявляють, що країнам слід розглянути можливість обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Такий крок пов'язаний із зростанням захворюваності на COVID у Європі.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна

За словами представника ВООЗ Робба Батлера, обов'язкова вакцинація збільшить кількість щеплених громадян країн ЄС, що має знизити рівень захворюваності. Тому він запропонував країнам замислитися над цією проблемою.

Такій заяві ВООЗ передували слова комісара Німеччини з туризму Томаса Барейсса. Він зазначив, що очікує, що вакцинація стане обов'язковою в країні.

Крім того, Австрія планує запровадити обов'язкову вакцинацію з лютого 2022 року.

Топ коментарі

  • A San
    бред -это обколоть непонятной херней весь мир
  • Posich Posich
    Кількість захворювань росте не зважаючи на масову вакцинацію, але цим дибілам хоч кіл на голові теши бачу.
  • Oleg Bakhtin
    А вот тут Вы скорее ошибаетесь. Как участник этих акций скажу (хоть и сегодня там не был... впервые наверное) - по крайней мере все предыдущие были НЕ проплачены.

    Тут все куда как проще. Пока нас собиралось по 10-20 человек... от нас отмахивались. Как только мы решили объединиться... сразу стали агентами рашки, пуйла и рфии...
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