Глава МЗС Естонії Лійметс про загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну: "Побоювання посилюються"

Потрібно підтримувати територіальну цілісність України, підкреслила естонська чиновниця.

Побоювання щодо того, що президент Російської Федерації Володимир Путін, можливо, планує здійснити вторгнення в Україну, посилюються. Необхідно підтримувати незалежність і територіальну цілісність української держави, сказала глава Міністерства закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, для естонської сторони важливо, щоб конфлікт в Україні не загострився.

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"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", – сказала чиновниця.