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Глава МЗС Естонії Лійметс про загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну: "Побоювання посилюються"

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Глава МЗС Естонії Лійметс про загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну: "Побоювання посилюються"
Потрібно підтримувати територіальну цілісність України, підкреслила естонська чиновниця.

Побоювання щодо того, що президент Російської Федерації Володимир Путін, можливо, планує здійснити вторгнення в Україну, посилюються. Необхідно підтримувати незалежність і територіальну цілісність української держави, сказала глава Міністерства закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, для естонської сторони важливо, щоб конфлікт в Україні не загострився.

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"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", – сказала чиновниця.

Топ коментарі

  • Valery Valery 43f2bcb9
    Реальная проблема состоит в том,что в это тяжелое время,когда мы опасаемся нападения России, Украиной руководит предатель-Ермак.
  • Василь Довганенко 7230397a
    А в цей час в США відбулася історична для України подія. Вперше соцдослідження показало , що більшість американцівв 50% проти 48% погоджуються на участь армії США в захисті України від Пуйла. В 2014 році таких було лише 30%.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Ермак, Татаров, Демченко и все остальное ОП - нарика Зелю в расчет можно даже не брать - это кукла без воли и полная комплексов и страхов
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