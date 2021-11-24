Арахамія про стягування військ РФ до кордонів України: Кремль грає у "велику загрозу" заради поступок в сертифікації "Північного потоку - 2"

Україна має постійно готуватися до можливої ескалації з боку Росії.

Про це керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Вторгнення Росії – це факт, це даність, у якій змушені жити мільйони українців, ще з 2014 року. Тому ми можемо вести розмову лише про розширення масштабів російської агресії. Наша держава вже доволі довго опрацьовує різні сценарії розвитку подій, щоб бути готовою до кожного з них. Але розкривати реальні деталі такої підготовки – неправильно. Ми не повинні інформувати агресора про те, як конкретно збираємось захищатись. Максимально широке "попередження" Росії про майбутню атаку може бути свідченням не лише підготовки цієї атаки, але й дипломатичного тиску – на Україну і на країни Заходу. Інтерес Росії у даному випадку більш ніж очевидний. Кремль вимагає максимально швидкої сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку – 2". Логіка тут може бути така: спроба обміняти "потік" на обіцянку відмови від агресії проти України. Тому немає нічого дивного у тому, що і цього разу Кремль грає в гру "велика загроза", яку можна зупинити поступками", - сказав Арахамія.

На його думку, готуватись до можливої ескалації з боку Росії – Україна має завжди, допоки Росія не відмовиться від агресивних дій та не повернеться у нормальне правове поле міждержавних відносин.

Говорячи про те, якою буде колективна відповідь Заходу у разі такого вторгнення, Арахамія зазначив: "Особливістю ситуації цього року є те, що підтримку Україні вперше за тривалий час висловили усі провідні гравці колективного Заходу. Від США, які послідовно підтримують Україну, і до Франції та Німеччини, яких у світі звикли вважати менш радикальними у своїх поглядах на політику Росії. Подібна реакція є свідченням того, що країни Євросоюзу і НАТО сприймають ситуацію максимально серйозно та офіційно попередили Росію про реакцію на будь-які агресивні дії проти України".

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Відповідаючи на питання стосовно того, що робить українська влада, аби бути готовою до агресії РФ, політик відповів: "Україна продовжує планомірно нарощувати свій військовий потенціал, розвивати Збройні сили. Свідченням цього є і впровадження в експлуатацію турецьких байрактарів, які вже встигли добре себе зарекомендувати на фронті".

"Ухвалення нещодавно закону про територіальну оборону – індикатор того, що держава готова спрямовувати волю громадян до захисту Батьківщини у потрібне для загальної оборони русло. Все це не може не впливати на настрої та плани агресора", - резюмував він.

Більш детально щодо думок політиків та українських чиновників стосовно ймовірності російського вторгнення в Україну читайте в статті Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".