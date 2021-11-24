Кабмін змінив правила проведення ЗНО, - МОН

Сьогодні, 24 листопада 2021 року, Уряд ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

"Внесення змін до порядку дозволить актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО", - повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"Також визначено механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО", - додали в МОН.

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В міністерстві зазначили, що порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.