Маємо План оборони. Збройні сили досвідчені і напоготові. Міжнародну підтримку мобілізовано, - Верещук про підготовку до російського вторгнення

Україна має План оборони, нещодавно затверджений РНБО. Збройні сили досвідчені і готові давати відсіч в разі російського вторгнення.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Коментуючи ймовірність вторгнення РФ на територію України, Верещук сказала: "Тут я покладаюсь на думку професіоналів. Наша розвідка та розвідка наших партнерів каже, що наразі загроза з боку Росії значно виросла. Але, в той же час, це не означає, що нас очікує російське вторгнення. Маємо пам’ятати, що Росія восьмий рік нон-стоп веде проти нас гібридну війну. Тому, таке нагнітання напруження може бути елементом чергової гібридної атаки. Хоча, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію, і тоді Росія не наважиться".

Говорячи про те, якою буде колективна відповідь Заходу у разі такого вторгнення, Верещук зазначила: "в такому випадку від Заходу треба чекати на дуже суттєву допомогу Україні, дуже жорсткі додаткові санкції проти агресора. І головне: масована військово-технічна допомога, включаючи військову техніку та летальне озброєння".

"У нас є План оборони, нещодавно затверджений РНБО. Збройні сили досвідчені і напоготові. Міжнародну підтримку мобілізовано. Треба посилити політичну єдність всередині країни. Сподіваюся на мудрість та згуртованість нашого народу", - заявила Верещук, відповідаючи на питання стосовно того, що робить українська влада, аби бути готовою до агресії РФ.

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Більш детально щодо думок політиків та українських чиновників стосовно ймовірності російського вторгнення в Україну читайте в статті Цензор.НЕТ "Чи справді Путін взимку нападе на Україну? І чи готується до агресії українська влада? Аналіз ситуації від топполітиків та урядовців".