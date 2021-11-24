Асоціація міст заявила про нестачу "пільгового" газу та звернулась до Шмигаля з проханням сприяти перерахунку обсягів

Асоціація міст України звернулася до Прем’єр-міністра України з проханням втрутитися у вирішення проблеми, яка ставить під загрозу проходження опалювального сезону 2021/2022 рр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву АМУ.

"НАК "Нафтогаз України" на власний розсуд визначив обсяги природного газу, які будуть постачатися підприємствам теплопостачання за передбаченою Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. ціною для забезпечення теплопостачання побутових споживачів та бюджетних установ", - йдеться в повідомленні.

В АМУ додали, що в окремі періоди проходження опалювального сезону таких обсягів може виявитися недостатньо.

Також опалювальний сезон у багатьох населених пунктах почався набагато раніше, ніж у попередні періоди, відповідно передбачених НАК "Нафтогаз України" обсягів газу виявилося недостатньо.

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"При цьому, НАК "Нафтогаз України" відмовився коригувати встановлені обсяги споживання природного газу. В результаті у жовтні 2021 року підприємства теплопостачання були змушені використовувати для забезпечення централізованого тепло- та гарячого водопостачання побутових споживачів і бюджетних установ природний газ, за ринковими цінами від 25 грн за 1 куб метр і вище, що є порушенням Меморандуму.

Таким чином, підприємства теплопостачання, не маючи можливості відкоригувати тарифи на комунальні послуги, несуть збитки, джерел для відшкодування яких ні у них, ні у органів місцевого самоврядування немає", - пояснили в АМУ.

Журналістка Інна Ведернікова у Facebook зазначила, що владою вiдкрито другий фронт проти держави після "вагнергейту".

"Якщо Банкова не прокинеться, бахне так, що мало не здасться. Підприємства теплокомуненерго не підписували тарифного меморандуму з урядом і НАК "Нафтогаз України" 30 вересня. Однак усе, що там прописали та узгодили мери великих міст України та АМУ, стосується їх безпосередньо", - йдеться в повідомленні.

Директор комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" (КП ТМО), член правління Асоціації "Укртеплокомуненерго" Ганна Позднякова в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповіла, що аудитори штучно гальмують виплату підприємствам ТКЕ різниці в тарифах.

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