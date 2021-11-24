"Слугу народа" Куницького оштрафували на 340 грн за порушення ПДР

Поліція винесла постанову про накладення штрафу у розмірі 340 гривень на народного депутата України Олександра Куницького, який за кермом Porsche Panamera порушив правила дорожнього руху на вулиці Сумській у Харкові.

Про це повідомив речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За його словами, патрульні наклали штраф за ч. 1 ст. 122 Кодексу про адмінпорушення на водія Panamera за порушення вимогу дорожного знаку 5.16 (напрямки руху по смугах).

"Щоб притягнути до відповідальності особу, патрульний поліцейський повинен провести розгляд справи про адміністративне правопорушення і встановити всі обставини та винуватість особи. Водій на момент зупинки транспортного засобу попросив про перенесення [розгляду], бо хотів скористатися юридичною допомогою — така процедура є, її застосовують поліцейські відповідно до закону", — пояснив Гайдук.

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"Патрульний поліцейський задовольнив клопотання водія про перенесення розгляду справи, оскільки він хотів скористатися юридичною допомогою. Відповідно, поліцейський задовольнив, справу розглянуто уже у визначений час. Представник водія не з'явився. Було розглянуто без нього", — сказав Гайдук.

За ч. 1 ст. 122 КУпАП передбачено штраф у сумі 340 гривень, який водій має сплатити протягом 15 діб. У водія також є 10 діб на оскарження постанови з моменту отримання її копії.