Німеччина узгоджує з США дії щодо "Північного потоку - 2", - речниця МЗС ФРН Зассе
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Німецька сторона координує дії щодо проєкту "Північний потік-2" з американськими колегами, але відмовляється коментувати нові санкції США проти газогону.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє речниця МЗС ФРН Андреа Зассе.
Зассе згадала, що 21 липня Німеччина разом з американською стороною схвалили спільну заяву, "в якій знайшли конструктивне рішення теми "Північного потоку-2".
"Відтоді ми інтенсивно працюємо над реалізацією цієї спільної заяви і на різних рівнях регулярно узгоджуємо дії", - заявила дипломат.
При цьому коментувати останні кроки Вашингтона щодо санкції проти "Північного потоку - 2" вона не стала.