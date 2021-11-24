Волкер про загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну: Путін шукає поступок з боку Заходу

Президент РФ Володимир Путін не обов'язково задіє для вторгнення в Україну російські війська, сконцентровані поблизу українського кордону.

Таку думку колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер висловив у опублікованій 23 листопада статті для The Center for European Policy Analysis, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Загрозу для України він назвав серед загроз, які підживлює Путін щодо Європи.



"Найбезпосередніша загроза – для України. Росія підготувала сили для нового воєнного нападу, який може бути розпочато в дуже короткий строк", – написав він.

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Волкер зазначив, що передумовами для такого розвитку подій є поява "квазіісторичного есе" Путіна, у якому він "поставив під сумнів легітимність України як незалежної держави", "фактично взяття під контроль" Росії безпеки Білорусі, наближення дати 8 грудня, коли виповнюється 30 років від дня розпаду Радянського Союзу, "що Путін назвав найбільшою трагедією ХХ століття", передання влади у Німеччині та вибори у Франції, а також виведення військ США з Афганістану та бажання Вашингтона зробити те саме в Іраку та Сирії.



"Путін відреагував на кроки президента Володимира Зеленського щодо протидії російському впливу в Україні, особливо на дії, спрямовані на [нардепа від "Опозиційної платформи – За життя"] Віктора Медведчука (чиї діти є хрещениками Путіна), припинивши офіційні українсько-російські контакти", – вважає експредставник Держдепу в Україні.



Він зазначив, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв також "безпосередньо напав на Зеленського та його команду".



"Ніщо з цього не означає, що Росія безповоротно готова до нового вторгнення в Україну. Найімовірніше, Путін готує сили та аргументи, необхідні, щоб дати йому можливість вибору; варіант, який був би неможливим, якби не було зроблено цих попередніх кроків. Дійсно, найвірогідніше пояснення подій полягає в тому, що Путін шукає поступок і жестів деескалації з боку України та Заходу в обмін на рішення не вторгатися", – передбачає Волкер.

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За його словами, той факт, що Путін "зібрав необхідні сили, означає, що рішуча відповідь Заходу необхідна, щоб продемонструвати, що такий крок буде занадто дорогим для Росії".

"Путін займається різнобічною ескалацією загроз у Європі. Його схеми можна подолати. Використовуючи те, що він вважає чудовим стратегічним становищем перед відступом США, роздробленості та слабкості у Європі, Путін бачить можливості для значних успіхів у тому, що Росія вважає своєю сферою впливу на сході Європи", – акцентував він.



На думку американського дипломата, Захід, який зіткнувся з викликами своєму авторитету, "не має іншого вибору, крім як твердо стояти перед обличчям російської агресії".



Волкер назвав "щонайменше п'ять загроз", які постали перед Європою внаслідок дій Росії:



- скорочення постачання газу до Європи напередодні зими;

- використання Білорусі для просування мігрантів до Європейського союзу;

- розміщення військ і важкого озброєння в Україні та навколо неї;

- розпал націоналізму в Сербії, що може призвести до нового конфлікту на Балканах;

- витіснення впливу США та Євросоюзу на Південному Кавказі.

"Ці останні кроки пішли за роками ворожих дій Росії та втручання у внутрішню політику Заходу, включно з дезінформацією, вбивствами, саботажем, хабарництвом та іншими засобами, спрямованими на послаблення Європи та Сполучених Штатів", – заявив Волкер.

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Експредставник Держдепартаменту в Україні наголосив на важливості того, що відбувається навколо України, і зазначив, що адміністрація президента США Джо Байдена і кілька європейських урядів "похвально почали давати відсіч" російській агресії. Волкер, зокрема, нагадав, що "США, Німеччина, Франція, Великобританія та інші країни рішуче підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".



"Незважаючи на свої відверто агресивні дії, Росія заявила, що вона нікому не загрожує, і звинуватила США та інших в ескалації конфлікту. Навіть порівняно фактичний коментар редактора італійської газети La Repubblica викликав швидкий і образливий закид у Facebook від речниці МЗС РФ Марії Захарової. Ця агресивна російська риторика не повинна стримувати Захід, радше навпаки. Тільки послідовний, жорсткий контртиск гарантує, що Росія не загострить ситуації далі", – вважає Волкер.