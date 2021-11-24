Представники бізнес-спільноти Харкова просять Зеленського затвердити Скакуна головою ОДА

Представники бізнес-спільноти Харківської області стурбовані тим, що вже досить тривалий час не призначено голову держадміністрації у прикордонній області з великим економічним та оборонним потенціалом.

Про це йдеться у зверненні представників бізнесу Харківської області до президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Посада очільника обласної державної адміністрації, обов’язки якого наразі виконує Олександр Скакун, передбачає глибоке розуміння ситуації по кожному напрямку. І, на наш погляд, Олександр Євгенович повністю відповідає цим критеріям", - йдеться в зверненні.

На їх погляд, нинішній т.в.о. голови ОДА зарекомендував себе як відкритий до комунікацій управлінець.

"В області добре знають його порядність та ділові якості. Йому довіряють люди, і це дуже важливо для посадовця, який представляє державу в регіоні. Підсумовуючи, бажаємо підкреслити свою повагу до пана Скакуна та наголосити, що вважали б за честь співпрацювати з таким губернатором", - наголосили підписанти звернення.

Бізнесмени висловили сподівання, що президент візьмете до уваги їх думку при призначенні голови Харківської держадміністрації.

Звернення до президента підписали: голова наглядової ради Хладпром О. Баришевський, президент компанії NIX І. Брагінський, президент Індустріальної групи УПЕК А. Гіршфельд, президент Інвестиційної групи ДАД О. Давтян, президент корпорації Авантаж А. Денисенко, засновник компанії Drozdov & partners О. Дроздов, директор фабрики Полюс К. Капуста, засновник FINEX Group І. Когут, засновник агропромислової групи Агротрейд В. Кожемяко, власник видавничої групи Фоліо О. Красовицький, засновник групи компаній Кулиничі В. Мисик, засновник SMK Group Д. Парамонов, засновник групи компаній Фактор С. Політучий, засновник АТ ФЕД В. Попов, керуючий партнер шведської компанії Misen Enterprises AB С. Пробилов, засновник Telesens Е. Рубін, президент Superior Golf Club Ю. Сапронов, засновник STV Group Т. Сітенко, гендиректор Турбоатом - Українські енергетичні машини, мажоритарний акціонер Мегабанк В. Суботін, президент концерну АВЕК О. Фельдман, голова наглядової ради Трест Житлобуд-1 О. Харченко, гендиректор Балцем (Балаклійський цементний завод) Д. Цівун, співзасновник компанії Агроквантум А. Чернявський, засновник Golden Tile Ceramic Group В. Шеветовський, співзасновник НВК Квадрат С. Шевченко, засновник групи компаній Variant С. Шуфані.

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