Марш противників вакцинації - російський слід, - РНБО

Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, як повідомлялося раніше, було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу РНБО.

Зокрема у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.

"Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія", - йдеться в повідомленні.

Центр протидії дезінформації вчергове рекомендує всім, хто має сумніви щодо необхідності щеплення, вивчити всю інформацію про доступні вакцини з офіційних джерел їхніх безпосередніх розробників, проконсультуватися з сімейним чи приватним лікарем або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ за додатковою інформацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії".

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