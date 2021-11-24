Марш противників вакцинації - російський слід, - РНБО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу РНБО.
Зокрема у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.
"Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія", - йдеться в повідомленні.
Центр протидії дезінформації вчергове рекомендує всім, хто має сумніви щодо необхідності щеплення, вивчити всю інформацію про доступні вакцини з офіційних джерел їхніх безпосередніх розробників, проконсультуватися з сімейним чи приватним лікарем або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ за додатковою інформацією.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії".