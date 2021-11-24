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Велика Британія застерігає РФ від наступу на Україну

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Велика Британія застерігає РФ від наступу на Україну
Фото: Рейтерс
Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс запевнила, що Україна є союзницею її країни, а отже, отримає підтримку в разі посилення агресії з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Я думаю, що це буде серйозною помилкою з боку Росії", - сказала Трасс про можливий широкомасштабний наступ РФ на Україну і додала: "Ми дуже близькі союзники України, і ми працюємо з партнерами в НАТО, а також безпосередньо з Україною, щоб переконатися, що вони мають нашу повну підтримку".

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що обмінявся зі США та Великобританією даними розвідки щодо нарощування російських військ на українському кордоні.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам черговий респект за підтримку України...
  • 18c49ed2
    А когда наш "величайший" соберет СНБО и примет план неотложных мер противодействия? Или никак с клинка кокаинового не выйдет?
  • 18c49ed2
    А помоему об этом предупреждали американцы еще две недели назад. Еще не дошло за две недели?
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