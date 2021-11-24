Війська РФ від початку доби 5 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 разів відкривали вогонь, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік шахти "Бутівка" війська РФ вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кам'янки окупанти застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

В бік Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського російські війська вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар’їнка".

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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