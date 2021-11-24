Вакциновані від COVID-19 не повинні ігнорувати заходи безпеки, - ВООЗ
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Вакцини від коронавірусу вселяють у людей "хибне почуття безпеки".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
За його словами, у багатьох щеплених виникло відчуття, що тепер їм не потрібно дотримуватися жодних запобіжних заходів.
"Вакцини рятують життя, але вони не запобігають повністю передачі вірусу", - наголосив Гебреєсус.
Водночас, додав гендиректор ВООЗ, до появи дельта-штаму щеплення знижували передачу інфекції приблизно на 60%, після появи показник знизився приблизно до 40%.