Новини • Боротьба з коронавірусом

Вакциновані від COVID-19 не повинні ігнорувати заходи безпеки, - ВООЗ

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Вакциновані від COVID-19 не повинні ігнорувати заходи безпеки, - ВООЗ
Вакцини від коронавірусу вселяють у людей "хибне почуття безпеки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його словами, у багатьох щеплених виникло відчуття, що тепер їм не потрібно дотримуватися жодних запобіжних заходів.

"Вакцини рятують життя, але вони не запобігають повністю передачі вірусу", - наголосив Гебреєсус.

Водночас, додав гендиректор ВООЗ, до появи дельта-штаму щеплення знижували передачу інфекції приблизно на 60%, після появи показник знизився приблизно до 40%.

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Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Вакцини від коронавірусу вселяють у людей "хибне почуття безпеки"

    В этой фразе прекрасно всё
  • joker avto
    Сначала они обещали, что привитые от коронавируса не будут болеть. Потом сказали, что привитые будут болеть ковидом легко. Затем признались, что вакцинированные могут тяжело болеть, но всё же не умрут от ковида.
    Ждём отступления на последний рубеж: привитые от коронавируса умирают легче и приятнее, чем не привитые.
    Отчётливо представляю репортажи в СМИ из морга: - Посмотрите на труп умершего от ковида без прививки. Несчастный умер в жуткой агонии, какой ужасной мукой предсмертных страданий искажено его глупое лицо. А рядом благоухает тело умершего от ковида с вакциной. Сколь умиротворённое, счастливое выражение его благородного лика! Определённо, кроме приятной смерти ковидная вакцина гарантирует пациенту попадание в рай.
  • Речь Брежнева
    И шо каждый раз колоть неиспытанный преппарат?
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