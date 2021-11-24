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Україна матиме підтримку Німеччини на шляху до членства в ЄС, - коаліційна угода

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Україна матиме підтримку Німеччини на шляху до членства в ЄС, - коаліційна угода
Підтримка руху України до ЄС та сприяння відновленню територіальної цілісності нашої держави є окремим пунктом Коаліційної угоди нового уряду Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

В коаліційній угоді йдеться про спільну роботу з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства".

"Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", - йдеться в документі.

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Щодо співпраці з Україною, конкретно прописано окремі аспекти, зокрема, в галузі енергетики: "Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції у сферах відновлюваної енергії, виробництва "зеленого" водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2".

Соціал-демократ Олаф Шольц, який очолить майбутній уряд, погодив на очільницю зовнішньополітичного відомства співлідерку партії "Зелених" Анналену Бербок. Саме від неї багато в чому залежатиме політика Німеччини щодо України.

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Топ коментарі

  • Mora Zfayfer
    а комсомолка меркель таки оказалась гнидой гедеэровской, и мокшанской гэбэшной

    подстилкой.

    в нападении паРаши на Грузию и вот уже в восьмилетней войне азиопского Мордора против

    Украины есть и ее вина. это она запорола в 2008 году путь Украины и Грузии в НАТО.

    это таки она всячестки препятствовала европейской интеграции Украины, выполняя задания

    и поручения кремляди.

    мерзкая лицемерка из штази! якого бiса було iй вручати орден? за що? тупе Зе-чмо!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Притомному новому німецькому уряду-респект...
  • Muron
    Бубочці тільки цього не говоріть
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