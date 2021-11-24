Москва може атакувати, щоб зробити зговірливішими Київ, Вашингтон, Брюссель та Берлін, - нардеп "Голосу" Рахманін

Росія може здійснити повномаштабне вторгнення, щоб згодом обміняти припинення бойових дій на низку преференцій.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат (фракція "Голос"), член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Російська влада остаточно переконалася у безперспективності "мінського" й "нормандського" треку. Вичерпавши політичний арсенал, Кремль може використати воєнний компонент. Новий, кривавіший етап війни, на думку Путіна, може зробити не тільки Київ, а й Вашингтон, Брюссель і Берлін більш зговірливими. Москва хоче обміняти у Заходу припинення бойових дій (а - в ідеалі для неї – відмову від них) на цілу низку преференцій", - вважає він.

Серед таких преференцій, на думку Рахманіна - примус Києва до повного виконання кабальних мінських домовленостей, постачання української води до Криму, остаточна відмова від інтегрування Києва до ЄС і, найперше, до НАТО. А також безболісна сертифікація Nord Stream-2, обмеження присутності НАТО в Чорному морі, виведення систем ПРО з Європи.

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"Росія, демонструючи силу, шантажує не стільки Київ, скільки Вашингтон. Не тільки новою війною в центрі Європи (на яку США змушені будуть реагувати), а й небажанням співпрацювати у чутливих для Байдена питаннях — зокрема, протидії кіберзагрозам, впровадженню кліматичної угоди. США розуміють, що подальше погіршення стосунків з Москвою робить ще складнішим їхнє протистояння з Китаєм. А можливе воєнне російсько-українське загострення збільшить європейський запит на американські військові контингенти, що до планів Білого дому, цілком очевидно, не входить", - пояснив депутат.

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"Поки Москва шантажує війною, якщо шантаж не спрацює – може вдатися до воєнних дій, вважаючи, що це тільки посилить її перемовні позиції. Тому повномасштабне вторгнення цілком можливе", - додав Рахманін.