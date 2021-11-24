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Президенти України та Польщі обговорили спільні безпекові питання

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Президенти України та Польщі обговорили спільні безпекові питання
Фото: Зеленський
Володимир Зеленський повідомив про створення подальшого плану щодо розв'язання двосторонніх та міжнародних питань разом з польським колегою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про результати розмови з Анджеєм Дудою Президент України повідомив у твіттері.

"Провів плідну телефонну розмову з Анджеєм Дудою. Радий, що маємо однакове бачення безпекових викликів для регіону. А також того, що мусимо діяти разом для їхнього подолання. Намітили подальший план контактів для розв'язання двосторонніх та міжнародних питань", - вказав Зеленський.

Президенти України та Польщі обговорили спільні безпекові питання 01

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    як Пуйло нападе, наш дурачок буде далі фоточки постити?
  • Лилия Стацкая
    Дивлюся на ФБ, а куди поділися наліпки «Зе» на аватарках?
    Чому я їх не бачу….?!
    Але чітко пам'ятаю в кого вони були…)
    Оце вам і э справжній рейтинг слуг наріда.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Президенту Польщі треба бути уважним-з ким та що обговорювати,щоб це не столо відомо запарєбрікам...
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