Досвід розвитку української адвокатури та діджиталізації цікавить іноземні організації адвокатів, — Ізовітова

Досвід розвитку та організації, який здобула Національна асоціація адвокатів України за 9 років з моменту створення, стає об'єктом інтересу з боку іноземних адвокатів та НААУ готова ним ділитися.

Про це говорили представники НААУ на міжнародній конференції "ЄС та Східне партнерство" (The EU and its Eastern Neighborhood) у Гаазі (Нідерланди), організованій фондом LINKS Europe у співпраці з міським управлінням Гааги та за підтримки The Hague Humanity Hub, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українські Новини.

Голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова зазначила, що завдяки адаптації європейських стандартів незалежності та самоврядування адвокатури українські адвокати змогли інтегруватися до європейської професійної спільноти.

Сьогодні НААУ співпрацює з адвокатурами Німеччини, Іспанії, Франції, Італії, Великої Британії, Литви, Грузії, Казахстану. Також Асоціація є спостерігачем у найбільшій професійній організації адвокатів Європи – СРВЄ та стороною меморандуму СРВЄ про взаємне визнання підвищення кваліфікації в Європі. Це дозволяє адвокатам брати участь у єдиному європейському просторі професійної освіти, який сформований цим меморандумом та поширюється на більш ніж 45 країн.

Крім того, НААУ співпрацює з Міжнародною асоціацією адвокатів та Міжнародною комісією юристів.

"Співпраця з професійними спільнотами інших країн не стала для нас одностороннім процесом. Ми можемо впевнено говорити про те, що українська адвокатура має чим поділитися з колегами з інших країн. Ми успішно реалізували проекти, які становлять інтерес з боку іноземних асоціацій адвокатів, і ми готові передавати власний практичний досвід розвитку інституту адвокатури та напрацювання за окремими проєктами", - наголосила Ізовітова.

Заступник голови НААУ Валентин Гвоздій під час заходів у рамках конференції наголосив, що відносна "молодість" Національної асоціації адвокатів України у порівнянні з адвокатурами інших європейських країн одночасно є її перевагою.

"Насправді ми вже можемо багатьом поділитися з європейськими колегами. Ми були створені з нуля, нашої організації всього 9 років, і ми маємо можливості реалізовувати все дуже сучасним шляхом. Тоді як наші європейські колеги у певному сенсі пов'язані своїми традиціями", - розповів він.

Інтерес іноземних адвокатів викликають такі цифрові продукти, як, зокрема, Єдиний реєстр адвокатів, електронний ордер адвоката, система реєстрації та обліку балів у разі підвищення професійного рівня адвокатів, а також Вища школа адвокатури НААУ та онлайн-платформи підвищення професійного рівня адвокатів.

"Зараз під час пандемії цей ресурс показав своє величезне значення для забезпечення безперервного навчання адвокатів", - розповіла Лідія Ізовітова.

Вона запевнила, що українська адвокатура готова поділитись досвідом з іноземними партнерами.