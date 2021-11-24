Заява частини "слуг народу" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" стала відповіддю на запитання про "вагнергейт", – Бєлянський

Публічна заява частини депутатів фракції "Слуга народу" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" є формою відповіді на журналістські питання про "вагнергейт", які прозвучали у програмі "Свобода слова із Савіком Шустером" 19 листопада.

Про це заявив член наглядової ради "Медіа групи Україна" (МГУ) Дмитро Бєлянський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Україна 24.

"Відмова влади представляти свою позицію в ефірі – автоматично означала, що ми отримаємо відповідь іншими способами. У даному випадку це спроба очорнити репутацію каналів та їхніх співробітників", - заявив Бєлянський.

Ймовірно, така відповідь суттєво погіршить ситуацію зі свободою слова у нашій країні, додав Бєлянський. Він підкреслив, що МГУ працює у суворій відповідності до інтересів суспільства, чітко дотримуючись стандартів журналістики та принципів свободи слова.

"Ми не можемо замовчувати ні результатів міжнародного розслідування Bellingcat щодо спецоперації "вагнерівців", ні теми офшорів президента України, ні інших резонансних розслідувань. Влада має право коментувати або відмовлятися від коментарів, але інформацію, яка становить суспільний інтерес, завжди буде опублікована", - зазначив Бєлянський.

Редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" не змінювалася, не змінюється і не може змінюватися, оскільки повністю ґрунтується на принципах свободи слова, зазначив член наглядової ради МГУ.

"Акціонер "Медіа Групи Україна" (МГУ) Рінат Ахметов не втручається у редакційну політику каналу "Україна 24", як і інших активів МГУ, і неодноразово заявляв про це. Він не втручався в неї раніше, і я не можу собі уявити, щоб будь-які обставини могли переконати Ріната Леонідовича втрутитися у неї в майбутньому", - підсумував Дмитро Бєлянський.

Нагадаємо, раніше частина депутатів фракції "Слуга Народу" заявили, що мають намір бойкотувати ефіри Україна та Україна 24 через незгоду з редакційною політикою цих телеканалів.