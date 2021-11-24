Україна обмежить зростання мінзарплати інфляцією +2%, – меморандум із МВФ

Обмеження не стосуватиметься сфер оборони, освіти та охорони здоров’я.

Україна зобов'язалася обмежити зростання мінімальної заробітної плати в межах рівня інфляції +2% і посилювати адресність соціальних програм. Про це йдеться в меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який Фонд опублікував в середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з меморандумом, у цей час Україна приділятиме пріоритетну увагу витратам на охорону здоров'я, освіту, оборону та безпеку.

Зокрема, витрати на освіту будуть доведені до 7,3% ВВП, як це встановлено законодавством. Водночас пропонується передбачити зростання зарплат вчителів на 8%, стипендій – на 50%.

Держбюджет-2022 також передбачатиме фінансування оборони і безпеки в обсязі понад мінімальний рівень 5% ВВП.

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Також Україна взяла на себе зобов'язання надати субсидії на опалювальний сезон 2021-2022 найбіднішим муніципалітетам у розмірі до 1 млрд грн і підтримку всім місцевим органам влади шляхом відрахування в їхні бюджети в 2022 році 4% податку на доходи фізичних осіб, або близько 11,4 млрд грн.

Водночас для забезпечення пріоритетних витрат у 2022 році Україна має намір до кінця листопада ухвалити "ресурсний" законопроект 5600, який дасть змогу наступного року збільшити дохідну частину на 0,5% ВВП.

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"Ми маємо намір внести поправки до Податкового кодексу до кінця листопада 2021 року. Ми плануємо спрямувати ці додаткові доходи на капітальні витрати і збільшити асигнування на програму ЖКГ, коли навесні будуть переглянуті контракти на постачання газу з фіксованою ціною", – йдеться в меморандумі.

Згідно з оприлюдненими документами, наступного року МВФ прогнозує номінальний ВВП України на рівні 5,867 трлн грн порівняно з 5,213 трлн грн цьогоріч.