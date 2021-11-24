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Мішель - Путіну: Це Росія відповідальна за мирне врегулювання на Донбасі

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Мішель - Путіну: Це Росія відповідальна за мирне врегулювання на Донбасі
Голова Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що російська сторона несе відповідальність за мирне врегулювання на сході України.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я нагадав, що Росія несе відповідальність за просування мирного врегулювання на сході України", - написав Мішель.

Також, за словами голови Євроради, у розмові з Путіним він торкнувся теми "зацікавленості ЄС у стійкому мирі між Вірменією та Азербайджаном".

Глава Євроради нагадав і про те, що Брюссель уважно стежить за російськими військами, які знаходяться поблизу України.

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"ЄС уважно спостерігає за нарощуванням російських сил уздовж кордону з Україною. Життєво важливо забезпечити деескалацію та стабільність", - написав Мішель.

Топ коментарі

  • Bogdan_
  • НБ
    "Мирне врегулювання на Донбасі" неможливе в принципі. Тільки військова операція на власній території і повна зачистка від сепаратистів та окупантів з **********. Все інше це пустопорожня брехня в простір яка вже лунає сім років... І що? Хіба що Зєлєнський "відгавкав" в України ще трошки землі на користь сєпаратистів... "Освободітєль" - _обане ЧМО...
  • Орест Орест
    По ходу все уже высказались по этому поводу, только шмаркля с банковой молчит, собака!
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