Мішель - Путіну: Це Росія відповідальна за мирне врегулювання на Донбасі

Голова Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що російська сторона несе відповідальність за мирне врегулювання на сході України.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я нагадав, що Росія несе відповідальність за просування мирного врегулювання на сході України", - написав Мішель.

Також, за словами голови Євроради, у розмові з Путіним він торкнувся теми "зацікавленості ЄС у стійкому мирі між Вірменією та Азербайджаном".

Глава Євроради нагадав і про те, що Брюссель уважно стежить за російськими військами, які знаходяться поблизу України.

Також читайте: Велика Британія застерігає РФ від наступу на Україну

"ЄС уважно спостерігає за нарощуванням російських сил уздовж кордону з Україною. Життєво важливо забезпечити деескалацію та стабільність", - написав Мішель.